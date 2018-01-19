Анастасия Задорожная уснула на фотосессии

Анастасия Задорожная рассказала фанатам о самочувствии. Артистка призналась, что должна ехать на фотосессию, но до сих пор не может проснуться.

Виктория Озерова

Интересная публикация появилась в личном микроблоге Анастасии Задорожной. Артистка поделилась с подписчиками информацией о своих планах. Анастасия в Instagram рассказала, что прямо сейчас должна отправляться на фотосессию, но никак не может заставить себя проснуться. Артистка спросила у фанатов, не против ли они, если новые фото будут с закрытыми глазами и в горизонтальном положении. Поклонники с пониманием отнеслись к состоянию актрисы и позволили ей такую вольность. Представители сильного пола с восторгом приняли сообщение Анастасии и отметили, что если фотосессия для журнала «Maxim», то они хотят увидеть артистку в горизонтальном положении и обнаженной.Буквально за считанные минуты новая публикация Анастасии Задорожной собрала более тысячи отметок «мне нравится».