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| | Джастин Тимберлейк мечтает об очень большой семье

Джастин Тимберлейк мечтает об очень большой семье

Сегодня, 13:06
Многие мужчины при разговоре о детях, стараются сменить тему и перевести беседу в другое русло. 36-летнего американского певца Джастина Тимберлейка детьми не напугать. Кроме того, что он относится к таким разговорам спокойно, так еще и мечтает о большой семье.

Джастин Тимберлейк мечтает об очень большой семье

 

Артист и его супруга Джессика уже воспитывают трехлетнего малыша Сайласа. Поначалу Джастин тушевался и чувствовал себя крайне неуверенно в роли отца, но потом отцовство его изменило, как он сам говорит, в лучшую сторону. Теперь певец и актер хочет, чтобы его семья стала еще больше, причем границ для этого он не ставит. Джастин заявляет, что его отцовский инстинкт смогла пробудить в нем жена Джессика. Актер признается, что в ней столько энергии, любви и тепла, что ему невольно передается вдохновение.

Тимберлейк не скрывает: личного времени с появлением малыша становится меньше, но взамен появляется смысл. Он уверен, что если грамотно выстроить график, то дефицита времени любящие родители не почувствуют. Теперь Джастин мечтает стать настоящим отцом целого семейства. Он планирует столько малышей, сколько сможет обеспечить, а за этим, по его словам, дело не станет.
Дарья Светозарова
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