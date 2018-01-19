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| | Камбербэтч посетил с супругой гала-вечер Jaeger-LeCoultre

Камбербэтч посетил с супругой гала-вечер Jaeger-LeCoultre

Сегодня, 12:56
Международный часовой салон, проходящий в эти дни в Швейцарии, посетили множество знаменитостей, среди которых был и известный голливудский актёр Бенедикт Камбербетч, посетивший мероприятие со своей супругой Софи Хантер.

Камбербэтч посетил с супругой гала-вечер Jaeger-LeCoultre

 

Напомним, Бенедикт окончил лондонскую Академию сценического искусства и музыки ещё в 2000 году, а недавно стало известно, что Камбербэтч стал новым её президентом. В связи со столь торжественным событием актёр вместе со своей супругой отправился в Швейцарию, где и посетил часовой салон. В комментарии относительно своего назначения на столь почётную должность Бенедикт заметил, что для него будет особой честью наблюдать за восхождением к успеху новых поколений режиссёров, актёров и всех работников сцены в их становлении профессионалами.

Камбербэтч посетил с супругой гала-вечер Jaeger-LeCoultre

 

Фанаты оценили изысканное серебристое платье Софи Хантер, которое весьма подошло к тёмно-синему костюму Камбербэтча, выбравшего к нему чёрную рубашку и галстук того же цвета.
Александр Вест
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