Полина Гагарина продемонстрировала поклонникам стройную фигуру

Полина Гагарина улетела на Мальдивы. Артистка порадовала поклонников новыми фото с отдыха, на которых она позирует в купальнике. Подписчики похвалили певицу за стройную фигуру.

Виктория Озерова

Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, Полина Гагарина отправилась отдыхать. Для этого певица выбрала Мальдивы. Артистка очень переживала за первую дальнюю поездку восьмимесячной дочери, но теперь радует подписчиков новыми фото. Снимки с отдыха появились в микроблоге Гагариной в Instagram, также певица сняла на видео «традиционный Мальдивский прыжок». На кадрах артистка на фоне тропического пляжа прыгает в красном купальнике. Поклонники оценили смелые материалы и стройную фигуру певицы. Пользователи отметили, что за последний год Полине Гагариной удалось сильно похудеть. Некоторые посчитали певицу слишком худой.Напомним, что в прошлом году Гагариной во второй раз стала мамой. Роскошную фигуру певицы оценили более 65 тысяч подписчиков.