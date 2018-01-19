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| | СМИ: Разведенная Анфиса Чехова закрутила роман с молодым тренером по йоге

СМИ: Разведенная Анфиса Чехова закрутила роман с молодым тренером по йоге

Сегодня, 12:51
Опубликовавшая снимок со своим любимым инструктором по йоге Анфиса Чехова вызвала бурные споры на просторах социальных сетей. Пользователи в один голос начали твердить о том, что именно из-за этого татуированного красавца ведущая решила развестись с супругом Гурамом Баблишвили.
 

СМИ: Разведенная Анфиса Чехова закрутила роман с молодым тренером по йоге

 

Поклонники сразу заподозрили неладное, увидев, как трепетно прижимается пара друг к другу, потому и начали заваливать Анфису вопросами о том, действительно ли молодой человек является ее новым избранником. Фотография по словам Андрея Грунина, инструктора Анфисы, была сделана в новогоднюю ночь.
 
В комментариях под снимком практик йоги заявил также о том, что ночь прошла «просто фантастически». Поклонники тут же увидели в этом намек на то, что у него с Анфисой уж точно более чем дружеские отношения. Как удалось узнать пользователям чуть позже, Грунин младше Чеховой на 12 лет. Занятия по фитнесу проводились регулярно в доме знаменитости, потому не исключено, что знаменитая телеведущая была очарована практиком йоги.
 
После того, как публикация появилась на просторах социальной сети, ведущую атаковали журналисты, которые потребовали, как можно больше подробностей о молодом человеке. Сам Грунин, осознав, что приоткрыл некую тайну, фото решил удалить.

Николай Офицеров
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