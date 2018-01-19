Певица Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода

В официальном Instagram-аккаунте довольно известной отечественной певицы Екатерины Семёновой появилась видеозапись, в которой она рассказала, что уже 11 дней прошло с тех пор, как она развелась со своим, теперь уже бывшим супругом. Также певица заметила, что скоро в эфир выйдет телепередача Тимура Кизякова, в которой она считала, что её брак всё ещё можно спасти. Семёнова заявила, что попытки сохранения супружеских отношений были, однако, не увенчались успехом.
Также она призвала всех своих поклонников посмотреть передачу, которая в скором времени появится на телеэкранах, заметив, что стоит это посмотреть даже ради того, чтобы увидеть, как смешно спит её внук. Многие фанаты певицы посочувствовали ей и поддержали, заверив, что жизнь на этом не кончается и всё ещё впереди.