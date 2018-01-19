Певица Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода

Многочисленные поклонники весьма популярной певицы Екатерины Семёновой посочувствовали ей, узнав о том, что в данный момент она официально разведена со своим мужем. Об изменении своего семейного статуса певица оповестила фанатов в своём микроблоге.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте довольно известной отечественной певицы Екатерины Семёновой появилась видеозапись, в которой она рассказала, что уже 11 дней прошло с тех пор, как она развелась со своим, теперь уже бывшим супругом. Также певица заметила, что скоро в эфир выйдет телепередача Тимура Кизякова, в которой она считала, что её брак всё ещё можно спасти. Семёнова заявила, что попытки сохранения супружеских отношений были, однако, не увенчались успехом.Также она призвала всех своих поклонников посмотреть передачу, которая в скором времени появится на телеэкранах, заметив, что стоит это посмотреть даже ради того, чтобы увидеть, как смешно спит её внук. Многие фанаты певицы посочувствовали ей и поддержали, заверив, что жизнь на этом не кончается и всё ещё впереди.