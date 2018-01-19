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| | Открылась предсмертная тайна Мурата Насырова

Открылась предсмертная тайна Мурата Насырова

Сегодня, 12:27
Ровно 11 лет назад не стало талантливого певца Мурата Насырова. Исполнитель популярного хита «Я это ты» в ночь с 19 на 20 января выпал из окна своей квартиры в Москве. Смерть артиста наступила в результате полученных при падении травм. Несмотря на это, истинные причины гибели так и оставались тайной.

Открылась предсмертная тайна Мурата Насырова

 

Кончина звезды повергла фанатов в состояние шока, а пресса начала выдвигать версии, каждая из которых более фантастическая, чем предыдущая. Одни склонялись к тому, что погибший певец был под воздействием наркопрепаратов. В пользу этого говорил тот факт, что Мурат лечился от наркотиков, но не избавился от зависимости. Другие говорят, что психологическим толчком к смерти стала гибель его друга, музыканта из группы «А-Студио» Баглан Садвакасов. Якобы ему являлся призрак усопшего гитариста и манил за собой.

Теща певца Грета Бойко жаловалась, что ее зятя терзали галлюцинации, и он постоянно кому-то названивал, а однажды сказал, что разговаривал с Богом. Перед смертью он долго слушал свои старые треки, а потом попрощался с детьми и умер.


Тот факт, что на шее погибшего нашли фотоаппарат, свидетельствовал о случайности его гибели – многие считают, что он погиб в погоне за лучшим ракурсом для съемки из окна. Знакомые артиста говорили, что он даже смог снять на камеру привидение погибшего товарища. За день до смерти стало известно, что он планировал официально зарегистрировать отношения с гражданской супругой Натальей. Поэтому версия о том, что он желал ухода в иной мир, теряет смысл.
Дарья Светозарова
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