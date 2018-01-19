Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

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Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

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42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

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| | Увеличение груди и ринопластика: Эксперт рассказал, что произошло с внешностью Бузовой

Увеличение груди и ринопластика: Эксперт рассказал, что произошло с внешностью Бузовой

Сегодня, 12:16
Известный косметолог Татьяна Аюпова из Чебоксар, которая регулярно принимает участие в сьемках телепередач на ТВ, рассказа о секретах Ольги Бузовой. Так психолог и специалист в области «инъекций красоты» сообщила, что артистка прибегла к ряду процедур, которые помогли ей выглядеть моложе и соответствовать современному представлению красоты. В частности Аюпова рассказала, что Ольге Бузовой разгладили морщины на лбу и под глазами благодаря ботоксу. Проведя анализ снимков певицы с разницей в несколько лет, специалист пришла к выводу о том, что телеведущая сменила форму носа, скул и губ. Не обошлось и без ринопластики, добавила Татьяна Аюпова.

Увеличение груди и ринопластика: Эксперт рассказал, что произошло с внешностью Бузовой

 

Вместе с тем косметолог отметила, что она неоднократно общалась с Ольгой Бузовой лично на сьемках «Дома-2», именно потому она может с уверенностью сказать, что артистка только украсила пластикой свои природные данные. Качественные процедуры не сделали с певицы «пластиковую» красавицу, считает Аюпова. В Instagram неоднократно писали пользователи сети о том, что грудь госпожи Бузовой слишком маленькая, и ей необходимо ее увеличить. Однако на этот счет многие поклонники певицы и телеведущей отметили, что тело их кумира выглядит гармонично.

Последнее время Ольга Бузова начала публиковать весьма откровенные посты, которые приковывают внимание, как приверженцев творчества артистки, так и ее антифанатов. Интимность жизни певицы проявились не только в демонстрации оголенного тела знаменитости, но и подробности иного характера. В частности вчера на просторах интернета начали активно обсуждать вопрос относительно того, что стоимость проживания на роскошной вилле в Таиланде обошлась госпоже Бузовой в 100 тысяч долларов в сутки. Это не могло не возмутить даже тех, кто вполне спокойно относился к успеху певицы. «Пусть себе отдыхает где хочет и как хочет, но зачем на всю страну хвастаться и говорить сколько это стоит. Когда многие люди голодают или им не хватает на лечение», - написали критики певицы. В сети наблюдается настоящий баттл между теми, кто считает недостойным выставлять напоказ богатую жизнь, и теми, кто считает такое проявление эмоций не более чем завистью.
Дыль Лилия
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