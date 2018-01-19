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| | Принц Гарри планирует пригласить на свадьбу одну из экс-любовниц

Принц Гарри планирует пригласить на свадьбу одну из экс-любовниц

Сегодня, 12:46
В настоящее время многие зарубежные средства массовой информации весьма активно обсуждают возможность того, что Челси Дэйви может получить приглашение на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри.

Принц Гарри планирует пригласить на свадьбу одну из экс-любовниц

 

Отметим, что принц Гарри знаком с Челси Дэйви с самого детства, а их роман, закончившийся неудачно ещё в 2009 году, продлился целых пять лет. По данным зарубежных СМИ, именно Челси может претендовать на букет невесты. Также в Сети появилась информация о том, что принц планирует отправить официальное приглашение на свою предстоящую свадьбу с известной актрисой одной из своих бывших любовниц, в числе которых и сама Дэйви.

Заметим, что тема скорой свадебной церемонии Маркл и Гарри в данный момент является одной из самых востребованных. Повышенный интерес к будущей свадебной церемонии также обусловлен слухами о том, что принц до сих пор поддерживает тесный контакт с Челси Дэйви.
Александр Вест
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