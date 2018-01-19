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| | Алексей Воробьев поделился радостной новостью о женитьбе

Алексей Воробьев поделился радостной новостью о женитьбе

Сегодня, 12:39
Знаменитый певец и актер Алексей Воробьев поделился со своими поклонниками радостной новостью, что он решил положить конец своей холостяцкой жизни и женится.

Алексей Воробьев поделился радостной новостью о женитьбе

 

Сегодня, 19 января, у Алексея Воробьева день рождение, ему исполнилось 30 лет. В недавнем времени Воробьев уверял всех, что женится пока не намерен. Ведь он не нашел еще ту единственную, на которой смог бы жениться и прожить со своей избранницей всю жизнь. Видимо все координатно изменилось и Алексей изменил свое решение. Видать его сердце все таки покорила дама, на которой он собирается жениться. Имя избранницы Алексея пока держится в секрете и не разглашается.

Отметим, что поклонники завалили страничку в социальной сети Алексея Воробьева, своими комментариями и все они только положительны с пожеланиями счастья.
Пелагея Лебединская
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