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| | Крещенские купания Газманов встретил на Мальдивах, а Куценко с водолазом

Крещенские купания Газманов встретил на Мальдивах, а Куценко с водолазом

Сегодня, 11:55
Разные звёзды по-разному встречают крещенские купания. Просмотрев фотоотчёты знаменитостей в социальных сетях, стало известно, что Газманов не сумеет окунуться в ледяную воду, будучи на Мальдивах, а компанию Гоше Куценко и вовсе составил водолаз.

Крещенские купания Газманов встретил на Мальдивах, а Куценко с водолазом

 

Супруга Ивана Краско Наталья в своём Instagram-аккаунте поделилась, что ей довелось искупаться в водах Иордана в Израиле. А любимец публики певец Олег Газманов, ежегодно встречающий Крещение Господне в проруби, на этот раз встретил православный праздник на Мальдивах, заметив, что бог всё равно остался в его сердце, не смотря на отдаление от его родины. А Любовь Толкалина искупалась в Подмосковье в Саввином Мужском Ските, разместив видеозапись в своём аккаунте в Instagram.

А известный актёр Гоша Куценко в очередных съёмках поплавал под водой в проруби под страховкой водолаза, также поздравив всех своих православных соотечественников со столь священным праздником.
Александр Вест
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