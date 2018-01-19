Крещенские купания Газманов встретил на Мальдивах, а Куценко с водолазом

Разные звёзды по-разному встречают крещенские купания. Просмотрев фотоотчёты знаменитостей в социальных сетях, стало известно, что Газманов не сумеет окунуться в ледяную воду, будучи на Мальдивах, а компанию Гоше Куценко и вовсе составил водолаз.

Александр Вест

Супруга Ивана Краско Наталья в своём Instagram-аккаунте поделилась, что ей довелось искупаться в водах Иордана в Израиле. А любимец публики певец Олег Газманов, ежегодно встречающий Крещение Господне в проруби, на этот раз встретил православный праздник на Мальдивах, заметив, что бог всё равно остался в его сердце, не смотря на отдаление от его родины. А Любовь Толкалина искупалась в Подмосковье в Саввином Мужском Ските, разместив видеозапись в своём аккаунте в Instagram.А известный актёр Гоша Куценко в очередных съёмках поплавал под водой в проруби под страховкой водолаза, также поздравив всех своих православных соотечественников со столь священным праздником.