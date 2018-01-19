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| | Модель Кендалл Дженнер скрывает от фанатов прыщи на лице

Модель Кендалл Дженнер скрывает от фанатов прыщи на лице

Сегодня, 12:30
Модель Кендалл Дженалл скрывает насыпь на лице. Ее внешность усыпана прыщами, и поклонники удивлены, отчего она не обращается к врачам.

Модель Кендалл Дженнер скрывает от фанатов прыщи на лице

 

Имя Дженнер появляется в прессе в большей части случаев с негативным состоянием кожи. Репортеры засняли ее на одном из спортивных матчей, куда она пришла для поддержки своего парня. В тот момент на ее лице увидели сильные высыпания, а модели не удалось тогда скрыть их под слоем тонального крема. Не так давно Кендалл стала гостей одной из церемоний, после которого поклонники принялись обговаривать вовсю ее кожу.

В Сети появились изображения Дженнер, подъехавшей к дому Ким Кардашьян. Модель при этом не показывает свое лицо, полное прыщей. Фанаты решили, что состояние кожи знаменитости становится все хуже с каждым днем.
Никита Готский
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