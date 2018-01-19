Модель Кендалл Дженнер скрывает от фанатов прыщи на лице

Модель Кендалл Дженалл скрывает насыпь на лице. Ее внешность усыпана прыщами, и поклонники удивлены, отчего она не обращается к врачам.

Никита Готский

Имя Дженнер появляется в прессе в большей части случаев с негативным состоянием кожи. Репортеры засняли ее на одном из спортивных матчей, куда она пришла для поддержки своего парня. В тот момент на ее лице увидели сильные высыпания, а модели не удалось тогда скрыть их под слоем тонального крема. Не так давно Кендалл стала гостей одной из церемоний, после которого поклонники принялись обговаривать вовсю ее кожу.В Сети появились изображения Дженнер, подъехавшей к дому Ким Кардашьян. Модель при этом не показывает свое лицо, полное прыщей. Фанаты решили, что состояние кожи знаменитости становится все хуже с каждым днем.