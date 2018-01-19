Андрей Малахов погиб в ДТП?

В Сети появились сведения о том, что успешный российский телеведущий Андрей Малахов, работающий на телеканале «Россия-1», разбился в страшном дорожном происшествии. Сам шоумен поспешил опровергнуть подобные сведения.

Александр Вест

В одном из сообществ в сети микроблогов Instagram была размещена новость о том, что в страшной дорожной аварии с жизнью расстался Андрей Малахов. Сам телеведущий был крайне возмущён подобными сплетнями, которые тут же подхватили многочисленные средства массовой информации. Кроме того, сами пользователи всемирной Сети стали распространять подобные слухи, даже не удостоверившись в их правдивости.Заметим, что с помощью раздела «Истории» в сети Instagram телеведущий загрузил скриншот с изначальной новостью, подписав, что заявленные сведения не больше, чем обычные сплетни. Добавим, после официального опровержения от самого Андрея сообщество, опубликовавшее новость, удалило свой пост.