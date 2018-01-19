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| | Дана Борисова расстаётся с квартирой за 23 миллиона рублей

Дана Борисова расстаётся с квартирой за 23 миллиона рублей

Сегодня, 11:00
Известная российская модель и телеведущая Дана Борисова, которая недавно вернулась с реабилитации от наркозависимости, решила расстаться со своей квартирой стоимостью в 23 миллиона рублей в жилищном комплексе под названием «Золотые ключи».

Дана Борисова расстаётся с квартирой за 23 миллиона рублей

 

Решив начать новую жизнь, вернувшись с Таиланда, Дана Борисова не ограничилась окончанием реабилитационных курсов. Сняв квартиру, она не проживала в своём старом жилище, которое напоминало ей о былых временах. Свою шикарную жилплощадь она решила продать вместе со всем содержимым, включая мебель. О своём решении расстаться с квартирой телеведущая уведомила широкую общественность. Кроме данных решений, Дана рассказала, что намерена изменить свой имидж, а в создании нового образа она готова пойти на сотрудничество с некоторыми стилистами.

Основным желанием Борисовой на данный момент является возвращение её дочери, ради которой она столь усердно боролась от наркотической зависимости, чуть не разрушившей её жизнь.
Александр Вест
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