Бюст на крыше автомобиля: Поклонники Волочковой заметили трансформацию ее груди

Что произошло с балериной?

Дыль Лилия

Анастасия Волочкова вернулась с отдыха на Мальдивах, однако это не помешало ей эпатировать и на родной земле. Уже по приезду в аэропорт балерину ждал ее новый ухажер с букетом белых и красных роз. Встречал артистку все тот же жемчужный майбах. Волочкова не сдержалась и поделилась подробностями своего мини-приключения с подписчиками в Instagram. С огромной охапкой цветов она выглянула в открытый люк своего роскошного автомобиля. Возле нее рядом стоял тот самый загадочный мужчина, который и встретил в Москве артистку. «Мои дорогие, радости вам и любви», - написала балерина под снимком. Уже по сложившейся традиции госпожа Волочкова продемонстрировала глубокое декольте, в котором едва помещалась грудь, которая показалась поклонникам изменившейся. Бюст она буквально положила на крышу автомобиля, благодаря чему фото в свете романтических декораций имеет сексуальный посыл.Поклонники балерины не могли не отметить великолепный вид своего кумира и порадовались за то, что она обрела все счастье. Однако лишь лестными отзывами комментарии на странице Волочковой не обошлись. Так, критики отметили многие моменты, которые показались им весьма нелицеприятными: «Ой показуха, ну почему другие деятели искусств ведут себя более достойно и не кичатся нежели Волочкова...», «А любовник остался белых мух ловить в России? Или он недостоин отдыха на Мальвинах?», «Зачем Вам ноги???? Берите пример с Насти… расшпагатились и хоооопа- на Мальдивах».Внимание общественности было приковано и к цветам артистки, поскольку некоторым пользователям сети показалось, что букет на многочисленных «классических» снимках Волочковой является одним и тем же. «Вы с этим букетом спите походу...», «Теперь этот букет месяц будет с каждого угла фотографировать», «Букет, как с кладбища», - отметили подписчики Волочковой.После возвращения в Россию балерина решила порадовать своих поклонников более «домашними» фото и опубликовала на своей странице снимок ужина, где рядом с ней позируют ухажер и домработница. «Дома!!! Лолочка встречает с мантами!!!», - написала Анастасия Волочкова. Однако и в данном случае не обошлось без замечаний подписчиков. Многих смутил факт, почему голова балерина на многих снимках повернута только в одну сторону, да и прическа артистки, по мнению критиков, оставляет желать лучшего.