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| | Анна Хилькевич поразила фанатов своим животом

Анна Хилькевич поразила фанатов своим животом

Сегодня, 10:05
Российская актриса Анна Хилькевич, получившая широкую известность благодаря своему участию в известном телевизионном сериале «Универ», в очередной раз опубликовала фотоотчёт со своего отдыха в Пхукете. В этот раз фанаты актрисы удивились округлившемуся животу девушки.

Анна Хилькевич поразила фанатов своим животом

 

В официальном Instagram-аккаунте Анны Хилькевич появилась фотография, на которой актриса запечатлена в весьма эротичной позиции, сидя у края бассейна. Многие поклонники поблагодарили Хилькевич за очередной фотоотчёт с её отдыха, а также заметили, что её животик слегка округлился. Из-за этого поклонники актрисы стали выспрашивать у неё насчёт определённой беременности и её сроков, однако, сама Анна оставила подобные вопросы без внимания. Отметим, что в описании к фото Хилькевич указала, что ей очень понравился третий завтрак, что стало явным ответом фанатам на все их вопросы.

Кроме того, что актриса намекнула, что теперь кушает за двоих, в описании она также заметила, что на время прощается со своей стройной версией.
Александр Вест
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