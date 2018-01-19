Анна Хилькевич поразила фанатов своим животом

Российская актриса Анна Хилькевич, получившая широкую известность благодаря своему участию в известном телевизионном сериале «Универ», в очередной раз опубликовала фотоотчёт со своего отдыха в Пхукете. В этот раз фанаты актрисы удивились округлившемуся животу девушки.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Анны Хилькевич появилась фотография, на которой актриса запечатлена в весьма эротичной позиции, сидя у края бассейна. Многие поклонники поблагодарили Хилькевич за очередной фотоотчёт с её отдыха, а также заметили, что её животик слегка округлился. Из-за этого поклонники актрисы стали выспрашивать у неё насчёт определённой беременности и её сроков, однако, сама Анна оставила подобные вопросы без внимания. Отметим, что в описании к фото Хилькевич указала, что ей очень понравился третий завтрак, что стало явным ответом фанатам на все их вопросы.Кроме того, что актриса намекнула, что теперь кушает за двоих, в описании она также заметила, что на время прощается со своей стройной версией.