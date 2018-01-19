Элина Мазур заподозрила, экс-супруга Джигарханяна желала ему скорой смерти

В период бракоразводного процесса в семье Армена Джигарханяна адвокат Элина Мазур занималась делами Виталины Цымбалюк-Романовской, стараясь, дабы ее клиентка получила максимальную финансовую выгоду. Однако неблагодарность заставила защитника раскрыть всю неблагоприятную правду.

Пойда Анна

Ранее Мазур, решающая все проблемы не только с разводом и в театре, но и избавившая пианистку от огромного долга, поддерживала дружеские отношения с бывшей женой популярного актера, однако та поступила по отношению к ней непорядочно, избавившись по завершению тяжбы как от «ненужного мусора».По словам адвоката, пианистка неоднократно вопрошала вслух о том, когда смерть заберет Джигарханяна, который лишь мешал женщине, пытаясь отсудить часть своего имущества, которым она не желала делиться.Мазур даже обратилась к Армену Джигарханяну в рамках одной из телепередач с просьбой о прощении, за то, что она не сразу разобралась в подлом замысле Виталины и пусть не намерено, но помогла ей его осуществить.