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| | Элина Мазур заподозрила, экс-супруга Джигарханяна желала ему скорой смерти

Элина Мазур заподозрила, экс-супруга Джигарханяна желала ему скорой смерти

Сегодня, 09:44
В период бракоразводного процесса в семье Армена Джигарханяна адвокат Элина Мазур занималась делами Виталины Цымбалюк-Романовской, стараясь, дабы ее клиентка получила максимальную финансовую выгоду. Однако неблагодарность заставила защитника раскрыть всю неблагоприятную правду.

Элина Мазур заподозрила, экс-супруга Джигарханяна желала ему скорой смерти

 

Ранее Мазур, решающая все проблемы не только с разводом и в театре, но и избавившая пианистку от огромного долга, поддерживала дружеские отношения с бывшей женой популярного актера, однако та поступила по отношению к ней непорядочно, избавившись по завершению тяжбы как от «ненужного мусора».

По словам адвоката, пианистка неоднократно вопрошала вслух о том, когда смерть заберет Джигарханяна, который лишь мешал женщине, пытаясь отсудить часть своего имущества, которым она не желала делиться.

Мазур даже обратилась к Армену Джигарханяну в рамках одной из телепередач с просьбой о прощении, за то, что она не сразу разобралась в подлом замысле Виталины и пусть не намерено, но помогла ей его осуществить.
Пойда Анна
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