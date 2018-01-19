Косметолог из Чебоксар рассказала о всех пластических операциях Ольги Бузовой

Косметолог из Чебоксар рассказала о всех пластических операциях Ольги БузовойСегодня, 09:48
Олеся Чиркова, участница телешоу "Дом-2", обнародовала сведения о новом романе Ольги Бузовой. По словам девушки, ведущая завела отношения с одним из участников
Ольга Бузова сменила имидж и превратилась из блондинки в шатенку, однако новая внешность так и не сделала её счастливой, о чем свидетельствуют записи ведущей в
Развод с Тарасовым оказался для Ольги Бузовой большим стрессом. На фоне этого телеведущая вновь начала курить и увеличила себе губы.