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| | Косметолог из Чебоксар рассказала о всех пластических операциях Ольги Бузовой

Косметолог из Чебоксар рассказала о всех пластических операциях Ольги Бузовой

Сегодня, 09:48
Психолог и косметолог из Чебоксар Татьяна Аюпова сделала анализ лица Ольги Бузовой и рассказала о том, на какие «улучшения» своей внешности пошла девушка, которые, при этом, не замечали поклонники.
 

Косметолог из Чебоксар рассказала о всех пластических операциях Ольги Бузовой

 

Татьяна очень часто становится участнице различных ток-шоу. Так ей удалось вновь принять участие в съемках «Дома-2». В ходе эфира она рассказала о том, какие изменения во внешности Бузовой наиболее разительные, по сравнению с прошлым. Косметолог уточняет, что звезда вколола себе ботокс в лоб, чтобы разгладить морщины, а также под глаза для тех же целей.
 
Помимо этого, вероятнее всего, Ольга сделала ринопластику и увеличила губы и скулы. Аюпова утверждает, что ей часто приходится общаться с Ольгой во время съемок «Дома-2». Помимо этого, по словам самого косметолога, изменения во внешности певицы сделаны крайне качественно и лишь украсили имеющееся у Бузовой от природы, не заставив девушку выглядеть «пластиково».

Николай Офицеров
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