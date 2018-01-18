Беременной Рапунцель из «Дома-2» диагностировали страшную болезнь

Участнице телестройки «Дом-2» Ольге Ранпунцель диагностировали пугающую разновидность шизофрении – маниакально-депрессивный психоз. Зрители и участники телешоу сообщили, что ранее действительно замечали Рапунцель разговаривавшую сама с собой.

После обследования Ольги Рапунцель приглашенным врачом подтвердились худшие предположения зрителей, давно замечавших симптомы пугающей разновидности шизофрении – маниакально-депрессивного психоза. На сегодняшний день известно, что люди с подобным диагнозом способны жить в обществе, но при этом создают вокруг себя своеобразную атмосферу. Общение с людьми должно происходить под наблюдением врачей. Фанаты телешоу задаются вопросом о том, почему звезда все еще не госпитализирована.Известно, что госпитализация отложена до родов. До тех пор специалисты будут наблюдать за беременной Рапунцель при помощи видеокамер, установленных на Поляне.Поклонники шоу вспомнили, что участница вела себя иногда действительно странно. Например, однажды она якобы разговаривала с нечистой силой, которую пыталась выгнать.