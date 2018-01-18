Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Беременной Рапунцель из «Дома-2» диагностировали страшную болезнь

Беременной Рапунцель из «Дома-2» диагностировали страшную болезнь

Вчера, 22:59
Участнице телестройки «Дом-2» Ольге Ранпунцель диагностировали пугающую разновидность шизофрении – маниакально-депрессивный психоз. Зрители и участники телешоу сообщили, что ранее действительно замечали Рапунцель разговаривавшую сама с собой.

Беременной Рапунцель из «Дома-2» диагностировали страшную болезнь

 

После обследования Ольги Рапунцель приглашенным врачом подтвердились худшие предположения зрителей, давно замечавших симптомы пугающей разновидности шизофрении – маниакально-депрессивного психоза. На сегодняшний день известно, что люди с подобным диагнозом способны жить в обществе, но при этом создают вокруг себя своеобразную атмосферу. Общение с людьми должно происходить под наблюдением врачей. Фанаты телешоу задаются вопросом о том, почему звезда все еще не госпитализирована.

Известно, что госпитализация отложена до родов. До тех пор специалисты будут наблюдать за беременной Рапунцель при помощи видеокамер, установленных на Поляне.

Поклонники шоу вспомнили, что участница вела себя иногда действительно странно. Например, однажды она якобы разговаривала с нечистой силой, которую пыталась выгнать.
Новости по теме
Экс-участник «Дом-2» обещает рассказать правду о беременности Рапунцель
Экс-участник «Дом-2» обещает рассказать правду о беременности Рапунцель

Покинувший телестройку Кирилл Щетинин решил поделиться информацией об «интересном положении» Ольги Рапунцель. Беременность этой актрисы уже давно обсуждают в

Оля Рапунцель из «Дома-2» не может жить без Димы Дмитренко
Оля Рапунцель из «Дома-2» не может жить без Димы Дмитренко

В ходе недавнего интервью участница телепроекта «Дома-2» Оля Рапунцель сделала откровенное признание касательно своей личной жизни. Оказалось, что беременная

Ольге Рапунцель не понравилась новая участница «Дом-2»
Ольге Рапунцель не понравилась новая участница «Дом-2»

Модель Алла Грибова стала новой участницей телешоу «Дом-2». Красавица Грибова понравилась всем, кроме "бренда" проекта - Ольге Рапунцель.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости