Наталья Штурм продемонстрировала поклонникам в Instagram свои тренировки

Российская исполнительница и писательница Наталья Штурм поделилась с подписчиками видео со своих тренировок в спортивном зале. Знаменитость решила заняться фигурой и отправилась на тренировки сразу после окончания новогодних праздников.

Певица, актриса, писательница и модель Наталья Штурм сразу после завершения новогодних праздников решила посетить спортивный зал. Видео своих занятий звезда опубликовала в своем Instagram.Судя по подписи к публикации с фрагментом тренировки, знаменитость решила серьезно заняться своей фигурой, а помимо этого понять собственную самооценку и настроение. По признанию певицы, она не посещала занятия около двух месяцев, поэтому прийти в прежнюю форму и справиться с нагрузками ей не так просто, как раньше.Фолловеры знаменитости в своем большинстве положительно отреагировали на публикацию Натальи Штурм. Ранее фанаты звезды выступали с критикой ее макияжа в одном из опубликованных снимков.