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| | Наталья Штурм продемонстрировала поклонникам в Instagram свои тренировки

Наталья Штурм продемонстрировала поклонникам в Instagram свои тренировки

Вчера, 22:42
Российская исполнительница и писательница Наталья Штурм поделилась с подписчиками видео со своих тренировок в спортивном зале. Знаменитость решила заняться фигурой и отправилась на тренировки сразу после окончания новогодних праздников.

Наталья Штурм продемонстрировала поклонникам в Instagram свои тренировки

 

Певица, актриса, писательница и модель Наталья Штурм сразу после завершения новогодних праздников решила посетить спортивный зал. Видео своих занятий звезда опубликовала в своем Instagram.

Судя по подписи к публикации с фрагментом тренировки, знаменитость решила серьезно заняться своей фигурой, а помимо этого понять собственную самооценку и настроение. По признанию певицы, она не посещала занятия около двух месяцев, поэтому прийти в прежнюю форму и справиться с нагрузками ей не так просто, как раньше.

Фолловеры знаменитости в своем большинстве положительно отреагировали на публикацию Натальи Штурм. Ранее фанаты звезды выступали с критикой ее макияжа в одном из опубликованных снимков.
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