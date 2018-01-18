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| | Гаянэ Багдасарян поразила новым эротическим фото

Гаянэ Багдасарян поразила новым эротическим фото

Вчера, 22:38
Армянская модель Гаянэ Багдасарян удивила подписчиков откровенным фото. Снимок звезды появился на ее странице в Instagram.

Гаянэ Багдасарян поразила новым эротическим фото

 

На изображении модели, выполненном в черно-белом тоне, Багдасарян предстала перед поклонникам в полный рост. На знаменитости откровенное нижнее белье, хорошо подчеркивающее сочные формы модели. Это понравилось подписчикам Гаянэ. Также ее новый образ хорошо дополняют чулки и туфли на шпильках черного цвета. Очередной пост звезда никак не прокомментировала.

Многим подписчикам данная фотография пришлась по душе. При этом некоторые все же высказали негодование по поводу откровенности модели. Снимок им кажется очень вульгарным. Снимок уже успел собрать более 18,5 тысяч лайков от благодарных фолловеров и множество комментариев.
Никита Готский
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