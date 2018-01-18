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| | Нет предела: Бузова проматала 600 тысяч долларов в Таиланде

Нет предела: Бузова проматала 600 тысяч долларов в Таиланде

Вчера, 22:19
Российская ведущая Ольга Бузова потратила на отдыхе в Таиланде 600 тысяч долларов. Об этом она сообщила своим поклонникам.

Нет предела: Бузова проматала 600 тысяч долларов в Таиланде

 

Одна из поклонниц спросила у Бузовой о стоимости отдыха в коттедже, который она арендует в Таиланде Ведущая ответила, что провести сутки на острове, где она находится в настоящее время, стоит 100 тысяч долларов. Несложно подсчитать, если Бузова находится в Таиланде уже шесть дней, то к настоящему моменту она заплатила не менее 600 тысяч американских долларов.

Подписчики пришли в шок от таких денежных сумм. Многие знаменитости отечественного шоу-бизнеса расходуют на отдых куда меньшие суммы, но данный факт не касается ведущую скандального телепроекта "Дом-2". Ольга привыкла отдыхать шикарно, в связи с чем заработанные за минувший год средства она решила вложить в курортный отпуск.

Ранее сообщалось, что к Бузовой на море приехала ее сестра и подруга. По словам ведущей, для нее очень много значит родная сестра. Ей нравится смотреть радости Анны, поэтому она готова делать все для близкой родственницы. Бузова встретит свой предстоящий день рождения в кругу родных людей, это она решила вместе с сестрой еще в минувшем году.
Никита Готский
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