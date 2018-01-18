БДСМ и пиар: Эротический снимок Бузовой и Батрутдинова возбудил подписчиков

Комментарии «взрывают» страницу артистки.

Ольга Бузова продолжает развивать в сети тему своих отношений с юмористом и «другом на грани» Тимуром Батрутдиновым. А этот раз артистка опубликовала снимок, на котором она позирует со своей новой пассией. Фото эротического характера буквально «взорвало» социальную сеть. На снимке Батрутдинов держит на руках Бузову в одном купальнике, прижав к себе полуобнаженную артистку. «Случайно оказались вместе на закрытом острове, единственном приватном острове в Таиланде. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!..» «Идиот», Ф.М. Достоевский», - написала Бузова. Однако ее подписчики не поверили певице, отметив, что тесный график знаменитости и возможность попасть на закрытый остров не могут быть незапланированными, да и уж слишком много «совпадений» для целой романтической истории, написали пользователи сети. «Случайно... так не может быть. Наверно 3 месяц назад планировали это отпуск», «Перечитай Достоевского, особенно произведение «Идиот», - ответили Бузовой ее подписчики.

«Изюминкой» поста оказался сексуальный посыл и неоднозначность поведения Батрутдинова и Бузовой. Кроме порадовавшихся за певицу поклонников, нашлись и те, кто начал апеллировать к пиару, который не имеет ничего общего с искренностью чувств. «Это сейчас в порядке вещей БДСМ называется», «Молодец мужик развлекается в свое удовольствие», «Сплошная фальш и показуха», - написали критики.

Дыль Лилия

В одном из своих постов Ольга Бузова даже «намекнула» на свое бракосочетание. «Сегодня я была в раю. И мне кажется, я знаю, где я буду выходить замуж. Целый остров, и на нем только мы - частный остров-курорт», - сообщила певица своим подписчикам. Посыл сопровождался, уже по сложившейся традиции, эротически снимком. Многих заинтересовал вопрос, сколько же стоит такой эксклюзивный отдых. В сети появилась информация о том, что за сутки в таком раю певица заплатила 100 тысяч долларов. Является ли эти данные достоверными, неизвестно. «Если б в ее системе ценностей была «помощь детям» - пусть и на десятом месте - она б про неё постила и говорила, и рассказывала, но ее ценность – кайф», - ответили в сети Бузовой ее подписчики.