Вера Брежнева 18 января может представит новую песню

Популярная исполнительница 18 января может на радио представить новую песню из своей дискографии. Вера заинтриговала поклонников, обнародовав новый пост. Популярная исполнительница 18 января может на радио представить новую песню из своей дискографии. Вера заинтриговала поклонников, обнародовав новый пост.





Никита Готский

Сегодня Вера Брежнева может представить новый трек. Об этом пишут СМИ.На изображении певица находится на барном стуле и поднимает руки вверх. Для съемочного процесса певица надела брюки и майку белого цвета. На ногах у Брежневой имеются туфли с подошвой красного цвета. Знаменитость утверждает, что 18 января представит поклонникам свою очередную музыкальную композицию. Некоторые предположили, что хит артистки прозвучит на "Русском радио".За 22 часа пост Брежневой набрал больше 167 000 лайков. Фанаты поинтересовались в комментариях, что приготовила им звезда. Другие просто восхитились приятной и яркой внешностью поп-исполнительницы.