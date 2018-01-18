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| | Вера Брежнева 18 января может представит новую песню

Вера Брежнева 18 января может представит новую песню

Вчера, 22:06
Сегодня Вера Брежнева может представить новый трек. Об этом пишут СМИ.

 

Популярная исполнительница 18 января может на радио представить новую песню из своей дискографии. Вера заинтриговала поклонников, обнародовав новый пост.

На изображении певица находится на барном стуле и поднимает руки вверх. Для съемочного процесса певица надела брюки и майку белого цвета. На ногах у Брежневой имеются туфли с подошвой красного цвета. Знаменитость утверждает, что 18 января представит поклонникам свою очередную музыкальную композицию. Некоторые предположили, что хит артистки прозвучит на "Русском радио".

За 22 часа пост Брежневой набрал больше 167 000 лайков. Фанаты поинтересовались в комментариях, что приготовила им звезда. Другие просто восхитились приятной и яркой внешностью поп-исполнительницы.
Никита Готский
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