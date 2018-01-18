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| | 75-летняя Ангелине Волк ради молодости готова на всё

75-летняя Ангелине Волк ради молодости готова на всё

Вчера, 21:45
Ангелина Волк ищет разные способы омолодить себя. Ведущая готова ради своей внешности пойти на самые радикальные меры.

75-летняя Ангелине Волк ради молодости готова на всё

 

Ангелина Волк была первой красавицей телевиденья былых времен. На самом деле она не выглядит на свои 75 лет, потому что она очень тщательно следит за своей внешностью. Ведущая регулярно помещает косметологов. Ведущая выложила в сеть свой последний визит к специалистам.

75-летняя Ангелине Волк ради молодости готова на всё

 

Поклонники подержали идею ведущей и всячески восхищались данным методом. Судя по всему процедура не из приятных – пришли к выводу зрители.

У Ангелины Волк есть свой микроблог. Именно в нем регулярно выходят разные события из ее жизни, причём очень регулярно.

Совсем недавно она уже демонстрировала другую методику омолаживания с помощью медицинского вмешательства в Instagram. Придав румянца, звезда сразу же улетела отдыхать в Таиланд.
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