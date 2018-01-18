Актриса Светлана Иванова показала первый снимок из отпуска в бикини

Российская актриса Светлана Иванова показа первое фото в купальнике во время отпуска. Снимок сделал в Израиле.

Никита Готский

Иванова находится на отдыхе в Израиле, где солнечная и прохладная погода. Летом актриса тоже отдыхала здесь и решила вернуться туда и зимой. В соцсети Instagram она опубликовала изображение в бикини, причем первое за все время отпуска. В кадре Светлана предстала перед подписчиками на фоне моря в купальнике темно-синего цвета. Иванова показала свое спортивное и подтянутое тело. Фолловеры восхищаются снимком актрисы, отметив ее хорошую физическую форму.Они написали ей ряд приятных слов. "Красавица", "Шикарная", "Утонченная" такие и схожие комплименты можно прочитать об актрисе в ее Instagram. Ранее Иванова родила дочь, но смогла оперативно прийти в форму. Многие уверены, что с такими данными из Светланы вышла бы отличная балерина. К слову, на счету Светланы уже имеется роль балерины: она снималась в сериале "Вербное воскресенье".