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| | Актриса Светлана Иванова показала первый снимок из отпуска в бикини

Актриса Светлана Иванова показала первый снимок из отпуска в бикини

Вчера, 21:39
Российская актриса Светлана Иванова показа первое фото в купальнике во время отпуска. Снимок сделал в Израиле.

Актриса Светлана Иванова показала первый снимок из отпуска в бикини

 

Иванова находится на отдыхе в Израиле, где солнечная и прохладная погода. Летом актриса тоже отдыхала здесь и решила вернуться туда и зимой. В соцсети Instagram она опубликовала изображение в бикини, причем первое за все время отпуска. В кадре Светлана предстала перед подписчиками на фоне моря в купальнике темно-синего цвета. Иванова показала свое спортивное и подтянутое тело. Фолловеры восхищаются снимком актрисы, отметив ее хорошую физическую форму.

Они написали ей ряд приятных слов. "Красавица", "Шикарная", "Утонченная" такие и схожие комплименты можно прочитать об актрисе в ее Instagram. Ранее Иванова родила дочь, но смогла оперативно прийти в форму. Многие уверены, что с такими данными из Светланы вышла бы отличная балерина. К слову, на счету Светланы уже имеется роль балерины: она снималась в сериале "Вербное воскресенье".
Никита Готский
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