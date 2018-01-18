Шурыгина была для Семенова «запасным аэродромом»

В студии передачи «На самом деле» уже второй день обсуждают ситуацию с изнасилованием Дианы Шурыгиной. В процессе разбирательств симпатии гостей студии постепенно и массово переходили к обидчикам Шурыгиной.

Дарья Светозарова

Обсуждая не совсем приличное прошлое Дианы, эксперты и остальные присутствующие начали думать о Рухлине и о Семенове, как о жертвах провокации «ушлой интриганки». Портрет личности Дианы все больше убеждал их в этом: девушка вызывающе одевается, неразборчива в половых связях, любит выпить и посещает сомнительные вечеринки. Однако их уверенность пошатнулась, когда в студию вошел полный антипод Шурыгиной - ее подруга из Ульяновска. Приличная и искренняя девушка сразу создала благоприятное впечатление у экспертов, зрительного зала и самого ведущего Дмитрия Шепелева. Гостья без лишней манерности разрешила проверить ее на полиграфе.Выяснилось, что она также присутствовала на скандальной вечеринке, во время которой Диана подверглась сексуальному насилию, и именно она вначале приглянулась Семенову. В отличие от подруги девушка не пила и держалась обособленно, пыталась незаметно уйти, чем и привлекла внимание насильника. Сергей подошел к ней и в грубой форме начал требовать от нее секса. Когда девушка ответила отказом – схвати ее за руку и насильно потащил в ту самую комнату, где потом надругался над Дианой. Однако с подругой Шурыгиной у него вышел прокол. Напуганная девушка вырвалась и сломя голову убежала с вечеринки. Детектор лжи подтвердил, что эти заявления правдивы.