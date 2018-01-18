Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Шурыгина была для Семенова «запасным аэродромом»

Шурыгина была для Семенова «запасным аэродромом»

Вчера, 20:59
В студии передачи «На самом деле» уже второй день обсуждают ситуацию с изнасилованием Дианы Шурыгиной. В процессе разбирательств симпатии гостей студии постепенно и массово переходили к обидчикам Шурыгиной.

Шурыгина была для Семенова «запасным аэродромом»

 

Обсуждая не совсем приличное прошлое Дианы, эксперты и остальные присутствующие начали думать о Рухлине и о Семенове, как о жертвах провокации «ушлой интриганки». Портрет личности Дианы все больше убеждал их в этом: девушка вызывающе одевается, неразборчива в половых связях, любит выпить и посещает сомнительные вечеринки. Однако их уверенность пошатнулась, когда в студию вошел полный антипод Шурыгиной - ее подруга из Ульяновска. Приличная и искренняя девушка сразу создала благоприятное впечатление у экспертов, зрительного зала и самого ведущего Дмитрия Шепелева. Гостья без лишней манерности разрешила проверить ее на полиграфе.

Выяснилось, что она также присутствовала на скандальной вечеринке, во время которой Диана подверглась сексуальному насилию, и именно она вначале приглянулась Семенову. В отличие от подруги девушка не пила и держалась обособленно, пыталась незаметно уйти, чем и привлекла внимание насильника. Сергей подошел к ней и в грубой форме начал требовать от нее секса. Когда девушка ответила отказом – схвати ее за руку и насильно потащил в ту самую комнату, где потом надругался над Дианой. Однако с подругой Шурыгиной у него вышел прокол. Напуганная девушка вырвалась и сломя голову убежала с вечеринки. Детектор лжи подтвердил, что эти заявления правдивы.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Поклонники обсуждают беременность Дианы Шурыгиной
Поклонники обсуждают беременность Дианы Шурыгиной

В Сети появилась новая фотография скандально известной Дианы Шурыгиной. Фанаты отметили, что 18-летняя девушка располнела, и поздравили ее с беременностью.

У жениха Дианы Шурыгиной появился конкурент
У жениха Дианы Шурыгиной появился конкурент

У жениха Дианы Шурыгиной Андрея Шлягина – оператора Первого канала, появился конкурент. Об этом она лично заявила своим поклонникам на странице в социальной

Мать Дианы Шурыгиной опровергла слухи о предстоящей свадьбе дочери
Мать Дианы Шурыгиной опровергла слухи о предстоящей свадьбе дочери

Мать Дианы Шурыгиной, Наталья, опровергла все разговоры о предстоящей свадьбе дочери.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости