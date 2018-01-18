Фанаты возмутились словами Розы Сябитовой о мужчинах

Зрители возмущаются словами Розы Сябитовой о мужской преданности. По ее мнению, мужчины на это неспособны.

Никита Готский

Ведущая проекта "Давай поженимся" изменила свое мировозрение и думает о замужестве. Дабы найти кандидата, она стала героиней своей же передачи и вскоре получила предложение руки и сердца. Кавалером Сябитовой стал ее ровесник, с которым она познакомилась два года ранее на заграничном курорте.Также Роза сообщает, что женщинам в ее возрасте не стоит разыскивать молодых парней, так как, по ее словам, такие отношения недолговечны. Сябитова считает, что требовать от мужчин надежности и преданности в данное время невозможно. Фанаты возмутились подобными мыслями всенародной свахи России. По их мнению, в таком возрасте представители сильного пола уже более мудрые, степенные и нагулявшиеся, а также надежные. Фолловеры написали ряд критических высказываний в адрес Розы, отмечая, что мужчины есть и могут быть достойными спутниками жизни.