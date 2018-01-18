Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Фанаты возмутились словами Розы Сябитовой о мужчинах

Фанаты возмутились словами Розы Сябитовой о мужчинах

Вчера, 20:54
Зрители возмущаются словами Розы Сябитовой о мужской преданности. По ее мнению, мужчины на это неспособны.

Фанаты возмутились словами Розы Сябитовой о мужчинах

 

Ведущая проекта "Давай поженимся" изменила свое мировозрение и думает о замужестве. Дабы найти кандидата, она стала героиней своей же передачи и вскоре получила предложение руки и сердца. Кавалером Сябитовой стал ее ровесник, с которым она познакомилась два года ранее на заграничном курорте.

Также Роза сообщает, что женщинам в ее возрасте не стоит разыскивать молодых парней, так как, по ее словам, такие отношения недолговечны. Сябитова считает, что требовать от мужчин надежности и преданности в данное время невозможно. Фанаты возмутились подобными мыслями всенародной свахи России. По их мнению, в таком возрасте представители сильного пола уже более мудрые, степенные и нагулявшиеся, а также надежные. Фолловеры написали ряд критических высказываний в адрес Розы, отмечая, что мужчины есть и могут быть достойными спутниками жизни.
Никита Готский
Новости по теме
Дочь Розы Сябитовой рассказала о своем разводе после свадьбы
Дочь Розы Сябитовой рассказала о своем разводе после свадьбы

Дочь Розы Сябитовой Ксения рассказала о своем разводе, который случился сразу после свадьбы. Ксения заявила, что уже два года она в разводе со своим

Анна Седокова достойно ответила на резкие слова Розы Сябитовой
Анна Седокова достойно ответила на резкие слова Розы Сябитовой

34-летняя известная певица Анна Седокова объявила, что скоро станет мамой в третий раз, имени отца ребенка артистка так и не назвала. Не менее популярная сваха

Дочь
Дочь "главной свахи" страны Розы Сябитовой пожалела о своем замужестве

Дочь известной ведущей передачи "Давай поженимся" Розы Сябитовой, Ксения- призналась, что не счастлива в браке. Супруги заключили свой брак в прошлом году, но

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости