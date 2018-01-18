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| | «Тает на глазах!»: Поклонники боятся за здоровье Мэрайи Кэри

«Тает на глазах!»: Поклонники боятся за здоровье Мэрайи Кэри

Вчера, 20:40
Мэрайя Кэри объявила войну лишнему весу. 47-летняя знаменитость уже испробовала все, но махнула рукой на спортзалы и диеты, прибегнув к более кардинальным методам.

«Тает на глазах!»: Поклонники боятся за здоровье Мэрайи Кэри

 

Певица воспользовалась помощью хирургов и перенесла операцию по уменьшению желудка. С тех пор ее округлости начали таять. Если в прошлом году фанаты отмечали, что вес их кумира перевалил за 120 килограммов, то теперь улучшения налицо. Недавно папарацци сняли Кэри у входа в ресторан в Бевер. Она пробыла там со своим возлюбленным Брайаном Танакой более двух часов, но на прелестях знаменитости долгий ужин никак не отразился. Наоборот, она продолжает худеть.

Стройную фигуру певица уже продемонстрировала на вручении «Золотого глобуса», а теперь стала еще тоньше. Поклонники всерьез обеспокоились. Если раньше они критиковали кумира за лишние килограммы, то теперь умоляют не переходить черту, за которой стройность заменяет анорексия.
Дарья Светозарова
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