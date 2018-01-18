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| | Сергей Кучеров намерен стать режиссером после "Дом-2"

Сергей Кучеров намерен стать режиссером после "Дом-2"

Вчера, 20:27
Сергей Кучеров намерен стать режиссером после проекта "Дом-2". Фанаты считают, он добьется успеха в этой сфере.

Сергей Кучеров намерен стать режиссером после "Дом-2"

 

Многие поклонники телестройки рассказывали, что за продолжительное время участия в шоу Кучеров сумел обзавестись там одной любовью. Фанаты считают, что Сергей даром проводит свое время, хотя мог бы более продуктивно проводить время вне "Дом-2", особенно после того, когда его девушку Юлию Ефременкову повысили до ведущей проекта.

Ранее в Интернете появилась информация, что спустя некоторое время пара навсегда уйдет из передачи. Согласно предварительным сведениям, в реальной жизни Кучеров будет заниматься режиссерской деятельностью. Он уже сейчас снимает всевозможные видеоролики пр своем участии, далее показывая их поклонникам. Многим творения Сергея приходятся по душе, они уверены, что у молодого человека имеется талант и он сможет достичь успеха в киноиндустрии.
Никита Готский
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