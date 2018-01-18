Мужу Шурыгиной угрожают судом за избиение Рухлина

На «Первом канале» транслируют вторую часть передачи, посвященной очной ставке Дианы Шурыгиной и ее второго обидчика Александра Рухлина. На сей раз дело не ограничилось свидетельствами самих участников дела об изнасиловании - в студию были приглашены матери Дианы и Александра.

Дарья Светозарова

В процессе беседы с матерью Рухлина Еленой, она призналась, что предлагала Диане отступные, хоть и не считала сына виновным в насилии над девушкой. Саму Шурыгину вновь начали называть особой легкого поведения, которая выступила в данной ситуации провокатором. В связи с этим у экспертов возник вопрос к адвокату Рухлина – грозит ли мужу Шурыгиной, Андрею Шлягину наказание за избиение Александра?Ответ последовал незамедлительно – Шлягин действительно может предстать перед судом за побои. Более того, заявление уже написано и подготовлено к предоставлению в соответствующие инстанции. Это несколько удивило присутствующих в зале. Вместе с тем, иск будет подаваться на всю семью Шурыгиной и за клевету. Оператор «Первого канала» также позиционируется, как член этой семьи и будет нести ответственность.