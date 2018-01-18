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| | Наталья Рудова поделилась с поклонниками пикантным видео

Наталья Рудова поделилась с поклонниками пикантным видео

Вчера, 20:06
34-летняя Наталья Рудова продемонстрировала все прелести своей фигуры в пикантном ролике. Видео актриса разместила в личном микроблоге в Instagram.

Наталья Рудова поделилась с поклонниками пикантным видео

 

Наталья Рудова порадовала поклонников «постельным» видео. Новая публикация появилась в Instagram актрисы буквально час назад. На кадрах артистка позирует в купальнике телесного цвета. Под спокойную мелодию, играющую на фоне, Наталья забирается в постель, затем Рудова начинает двигаться в такт музыке, совершая движения, похожие на танец. При этом актриса активно старается продемонстрировать на камеру все прелести своего тела. Ролик артистка прокомментировала коротко «#mood».

Пользователи оценили откровенность Натальи Рудовой и ее фигуру. Особо подписчики отметили пышную грудь актрисы. Менее чем за час с момента публикации ролик собрал более 16 тысяч лайков, однако нашлись и критики, которым видео показалось слишком «пошлым».
Виктория Озерова
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