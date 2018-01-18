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| | "Убийство ради выпендрежа": Зоозащитники выступили против супруги Тарасова

"Убийство ради выпендрежа": Зоозащитники выступили против супруги Тарасова

Вчера, 20:06
Костенко под обстрелом хейтеров.

"Убийство ради выпендрежа": Зоозащитники выступили против супруги Тарасова

 

Счастливая жизнь супружеской пары Тарасовых не может оставаться в стороне. Поклонники и недоброжелатели неустанно следят за последними событиями и стараются уличить удобный момент, чтоб во всю высказаться. Так на этот раз предметом для скандала стал вполне невинный пост жены футболиста.

Анастасия Костенко, находясь под пристальным прицелом хейтеров имела "неосторожность" опубликовать фото в Instagram, на котором рекламирует свою новую меховую куртку от московского поставщика меховых изделий Романа Фурcа. Защитники живой природы накинулись на девушку с оскорблениями и обвинениями в её адрес. Зоозащитники, имея свою позицию относительно принесения в жертву животных ради пафоса, несомненно всеми силами её отстаивали и негодовали, что "хрупкое и нежное создание" поддерживает идею живодёрства. Однако, как известно, сколько людей столько и бытующих мнений. Нашлись и те, кто всячески защищал молодую супругу Тарасова и поддерживал.

"Убийство ради выпендрежа": Зоозащитники выступили против супруги Тарасова

 

Сама же Костенко в комментариях под скандальным фото просила всех успокоится и не продолжать нелепую дискуссию, которая ни к какому определённому результату не приведёт и попыталась немного оправдаться. Она упомянула что как-то три года подряд была вегетарианкой, но не получив обещанную от такого рациона лёгкость и здоровый вид, была вынуждена вернуться к мясоедению. Хотя теперь ограничивается только мясом курицы. Как отметила Анастасия, доктора сказали, что ей противопоказано следовать вегетарианским традициям.

Напомним, что в прошлом году подобным нападкам подверглась и экс-супруга Дмитрия Ольга Бузова. Тогда в своём посте певица сообщила, что любит гулять в зимнюю пору по улице, особенно когда падает с неба пушистый снег и она одета в тёплое пальто. Но Ольга не учла один момент. Воротник у верхней одежды был богато отделан мехом, что спровоцировало атаку гринписовцев.

"Убийство ради выпендрежа": Зоозащитники выступили против супруги Тарасова

 

Искусная рекламная акция, приносящая, по-видимому, неплохой доход, принесла с собой и злые высказывания со стороны подписчиков, подобные тем, что оставляли под снимком у Костенко. Впрочем, на негатив от публики Бузова вообще никак не отреагировала. Видимо привыкнув к постоянным упрёкам в свой адрес у неё уже выработался определённый иммунитет, что пока нельзя сказать об Анастасии, которая только начинает свой нелёгкий путь публичной личности.
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