Любовь Толкалина поздравила фанатов с Крещением

Любовь Толкалина читает молитвы в соцсети Instagram. Она поздравляет подписчиков с Крещением.

Никита Готский

Российская актриса обнародовала в соцсети ролик, посвященный Крещению. В данной публикации она прочитала для фанатов молитву и поздравила их с сочельником. У актрисы в настоящий момент больше 270 000 подписчиков и огромное число постов. Она зачастую радует пользователей кадрами из личной жизни, событий и карьеры. В честь христианского праздника Толкалина представила видеозапись, обратившись к фолловерам и поздравив из с Крещением.За два часа запись посмотрели около 40 тысяч человек. Юзеры выражают благодарность Любови за ее заботу о них, обрадовавшись, что знаменитость помнит и чтит христианские традиции. В ответ поклонники поздравили Толкалину с торжеством и желают ей удачи и счастья.