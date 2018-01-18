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| | Любовь Толкалина поздравила фанатов с Крещением

Любовь Толкалина поздравила фанатов с Крещением

Вчера, 19:52
Любовь Толкалина читает молитвы в соцсети Instagram. Она поздравляет подписчиков с Крещением.

Любовь Толкалина поздравила фанатов с Крещением

 

Российская актриса обнародовала в соцсети ролик, посвященный Крещению. В данной публикации она прочитала для фанатов молитву и поздравила их с сочельником. У актрисы в настоящий момент больше 270 000 подписчиков и огромное число постов. Она зачастую радует пользователей кадрами из личной жизни, событий и карьеры. В честь христианского праздника Толкалина представила видеозапись, обратившись к фолловерам и поздравив из с Крещением.

За два часа запись посмотрели около 40 тысяч человек. Юзеры выражают благодарность Любови за ее заботу о них, обрадовавшись, что знаменитость помнит и чтит христианские традиции. В ответ поклонники поздравили Толкалину с торжеством и желают ей удачи и счастья.
Никита Готский
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