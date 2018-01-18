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| | 20-летняя сестра Кейт Мосс опубликовала откровенные снимки

20-летняя сестра Кейт Мосс опубликовала откровенные снимки

Вчера, 19:36
Сестра известной модели Кейт Мосс опубликовала в собственном микроблоге фото откровенного характера. 20-летняя Лотти Мосс предстала перед подписчиками в полупрозрачном нижнем белье.

20-летняя сестра Кейт Мосс опубликовала откровенные снимки

 

20-летняя модель Лотти Мосс, являющаяся сестрой знаменитой Кейт Мосс, не так давно опубликовала собственную откровенную фотографию в своем Instagram. На этот раз знаменитость предстала перед фолловерами в белом полупрозрачном комплекте нижнего белья.

20-летняя сестра Кейт Мосс опубликовала откровенные снимки

 

Младшая сестра знаменитой модели могла начать свою моделью карьеру с 13 лет, когда на свадьбе сестры ее заметил сотрудник модельного агентства. Однако, мать девушки решила, что Лотти слишком молода для модельного бизнеса. Дебютировала девушка только в 16 лет на Неделе моды, проходившей в Париже. В прошлом году Лотти Мосс уже была выбрала героиней рекламной компании для очков Chanel, участие в которой начинающая модель посчитала для себя невероятной честью. Также в этой компании принимали участие и другие дети знаменитостей – Уиллоу Смит и Лили-Роуз Депп.
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