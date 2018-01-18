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| | Ирина Шейк поразила своим неудачным нарядом в Лос-Анджелесе

Ирина Шейк поразила своим неудачным нарядом в Лос-Анджелесе

Вчера, 19:32
Модель Ирина Шейк попала в кадры фотографов, выйдя на прогулку со своей дочерью. Звезда удивила фанатов своим неудачным нарядом.

Ирина Шейк поразила своим неудачным нарядом в Лос-Анджелесе

 

В прошедшем году Ирина родила дочь. Спустя время она приняла решение возвратиться к работе и показала безупречную фигуру, она полностью разделась для эротической фотосъемки для рекламного ролика. Последние дни Ирина провела на Мальдивских островах, где также, вероятно, участвовала в съемках. Там она успевала радовать поклонников яркими изображениями, где позировала в купальнике. На одном из них она предстала перед подписчиками без косметики на лице.

Теперь она находится в США и проводит время с родными. Накануне она гуляла по Лос-Анджелесу с дочерью и няней, где ее заметили репортеры. Они засняли Шейк в наряде с принтом змеи и больших ботинках. Фанаты считают, что такая одежда полнит модель. На руках знаменитость несла дочь Лею, которая была одета в розовый кардиган и шорты белого цвета. Девочкам заметно выросла и очень напоминает родного отца.
Никита Готский
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