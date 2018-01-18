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| | Татьяна Навка представила три поколения своей семьи

Татьяна Навка представила три поколения своей семьи

Вчера, 19:30
Звезда фигурного катания Татьяна Навка последовала примеру многих представителей шоу-бизнеса и после Нового года отправилась ь с семьей на отдых в теплые края.

Татьяна Навка представила три поколения своей семьи

 

Вместе с фигуристкой отправились отдыхать ее младшая дочь Надежда и мама Лариса. Супруга пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова решила показать поклонникам все три поколения своей семьи. Она опубликовала в Instagram снимок под названием «девчачий рай». В комментарии под фото Навка написала «Мои родные девочки». По словам спортсменки, остальные родственники – муж и старшая дочь – остались в холодной Москве работать и учиться.

Поклонникам Татьяны фото понравилось. Они начали делать комплименты Навке и ее семье. Желать теплой погоды и приятного отдыха. Однако нашлись и те, кто добавил «ложку дегтя». По их мнению, наряды семейства Татьяны демонстрируют полное отсутствие вкуса.
Дарья Светозарова
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