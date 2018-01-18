Режиссер Вуди Аллен снова опроверг обвинения своей приемной дочери

Дилан Фэрроу снова обвиняет своего отчима Вуди Аллен в «сексуальном домогательстве».

Пелагея Лебединская

Популярный режиссер Вуди Аллен, которому исполнилось 82 года, снова подвергся обвинениям своей падчерицы Дилан Фэрроу. Она выступает с обвинением в его адрес в «сексуальном домогательстве», якобы которое произошло еще в 1992 году, но не было доказанным. Этот скандал не повлиял в те времена на карьеру режиссера. Однако сводная дочь и родной сын Алана никак не хотят успокоиться, и пытаются доказать в своей правоте, несмотря на то, что прошло уже 22 года со времени события. Вуди Алан невзирая на свой преклонный возраст, снова вынужден оправдываться за свои обвинения, которые не были доказаны законом.Отметим, что новый скандал может негативно повлиять на карьеру Вуди Аллена. Его могут объявить злодеем Голливуда и потребовать вернуть все четыре статуэтки «Оскара», которые были вручены за титул «величайшего режиссера современности».