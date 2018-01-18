Поклонников Полины Гагариной умилил её повзрослевший сын

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Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.
От Редактора
Метеор посетил Детройт.
Приняв душ, Полина Гагарина вышла на балкон, чтобы сфотографироваться на фоне Питера. Это вызвало беспокойство за ее здоровье со стороны поклонников певицы.
В Сети появилось студенческая фотография Полины Гагариной. Российская певица самостоятельно разместила снимок в Instagram. Данная публикация вызвала массу
Участница проекта «Голос» Татьяна Шеманина опубликовала первое фото беременной Полины Гагариной, на котором заметен округлившийся живот певицы. Сама певица