Поклонников Полины Гагариной умилил её повзрослевший сын

Поклонников популярной российской певицы Полины Гагариной умилил её повзрослевший сын Андрей. Как сообщает HotGeo, знаменитость показала его фото, сделанное на Мальдивских островах.

Именно на этом курорте Полина Гагарина в настоящее время пребывает на отдыхе вместе с близкими людьми. Многие подписчики отметили, что им не сразу стало ясно, кто именно на снимке. Мальчику удалось сильно подрасти, что интернет-пользователи связывает с появлением ещё одного ребёнка у Полины Гагариной.

Поклонники артистки отметили не только внешность, но и поведение сына знаменитости. По словам одной подписчицы, Андрей стал похож на «настоящего мужчину», и Полину Гагарину это должно очень радовать. В целом, фотография получила тысячи «лайков», а также много приятных комментариев.

Ирина Летинская