Племянница Михаила Ефремова рассталась с Борисом Ельциным-младшим

Племянница Михаила Ефремова разошлась с внуком первого президента России Борисом Ельциным-младшим.

К сожалению, отношения просуществовали всего лишь полгода. Ольга Ефремова после расставания поехала к своему экс-мужу из Италии, которого зовут Алессандро Сини. Зачинщиком расставания стал Борис, потому что у него пропал интерес в отношениях. Теперь внук Ельцина снова открыт для новой любви.В жизни бизнесмена это не первые яркие отношения. В его списке был роман с внучкой Расула Гамзатова Шахри Амирханова, также были отношения с звездой рекламного предприятия Intimissimi Тамарой Лазич. Пара часто светилась вместе на различных мероприятиях.Новый год они уже провели порознь. Борис Ельцин провел его с сестрой, а племянница Ефремова вместе с бывшим мужем и сыном.