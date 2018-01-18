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| | Племянница Михаила Ефремова рассталась с Борисом Ельциным-младшим

Племянница Михаила Ефремова рассталась с Борисом Ельциным-младшим

Вчера, 19:04
Племянница Михаила Ефремова разошлась с внуком первого президента России Борисом Ельциным-младшим.

Племянница Михаила Ефремова рассталась с Борисом Ельциным-младшим

 

К сожалению, отношения просуществовали всего лишь полгода. Ольга Ефремова после расставания поехала к своему экс-мужу из Италии, которого зовут Алессандро Сини. Зачинщиком расставания стал Борис, потому что у него пропал интерес в отношениях. Теперь внук Ельцина снова открыт для новой любви.

В жизни бизнесмена это не первые яркие отношения. В его списке был роман с внучкой Расула Гамзатова Шахри Амирханова, также были отношения с звездой рекламного предприятия Intimissimi Тамарой Лазич. Пара часто светилась вместе на различных мероприятиях.

Новый год они уже провели порознь. Борис Ельцин провел его с сестрой, а племянница Ефремова вместе с бывшим мужем и сыном.
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