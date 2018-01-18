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| | Друг Дианы Шурыгиной рассказал о её «пьяном» времяпровождении по выходным в Москве

Друг Дианы Шурыгиной рассказал о её «пьяном» времяпровождении по выходным в Москве

Вчера, 18:42
Друг Дианы Шурыгиной Олег Кабалов рассказал о её «пьяном» времяпровождении по выходным в Москве. В выпуске шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым молодой человек подчеркнул, что он должен был наблюдать за передвижениями скандально известной персоны, чтобы она не покидала определённую территорию, как сообщает VistaNews.

Друг Дианы Шурыгиной рассказал о её «пьяном» времяпровождении по выходным в Москве

 

Также Кабалов отметил, что именно он увозил Диану Шурыгину из центра домой, когда у неё был абстинентный синдром. Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов, в свою очередь, заявил, что именно благодаря ему девушка познакомилась с Андреем Шлягиным. Стоит отметить, что сама Диана Шурыгина ранее подчёркивала, что её возлюбленный даже не знал о скандальной славе до близкого общения с ней.

Друг Дианы Шурыгиной рассказал о её «пьяном» времяпровождении по выходным в Москве

 

Обстановка на шоу сильно накалилась, и многие выступили в поддержку Сергея Семёнова. Диана Шурыгина в официальной группе во «ВКонтакте» прокомментировала программу, отметив, что поведение Андрея Малахова она считает подлым.

Ирина Летинская
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