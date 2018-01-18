Друг Дианы Шурыгиной рассказал о её «пьяном» времяпровождении по выходным в Москве

Друг Дианы Шурыгиной Олег Кабалов рассказал о её «пьяном» времяпровождении по выходным в Москве. В выпуске шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым молодой человек подчеркнул, что он должен был наблюдать за передвижениями скандально известной персоны, чтобы она не покидала определённую территорию, как сообщает VistaNews.

Также Кабалов отметил, что именно он увозил Диану Шурыгину из центра домой, когда у неё был абстинентный синдром. Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов, в свою очередь, заявил, что именно благодаря ему девушка познакомилась с Андреем Шлягиным. Стоит отметить, что сама Диана Шурыгина ранее подчёркивала, что её возлюбленный даже не знал о скандальной славе до близкого общения с ней.

Обстановка на шоу сильно накалилась, и многие выступили в поддержку Сергея Семёнова. Диана Шурыгина в официальной группе во «ВКонтакте» прокомментировала программу, отметив, что поведение Андрея Малахова она считает подлым.

Ирина Летинская