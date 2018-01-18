Друг Дианы Шурыгиной рассказал о её «пьяном» времяпровождении по выходным в Москве

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Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.
От Редактора
Метеор посетил Детройт.
Диана Шурыгина в соцсети поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни. Девушка решила ответить на долгожданный вопрос и рассказать, как её
Диана Шурыгина прокомментировала скандал, возникший из-за приглашения Дмитрия Торина на день рождения своего продюсера Дианы Бичаровой.
Дважды изнасилованная Диана Шурыгина заявила, что 5 октября выходит замуж за оператора «Первого канала» Андрея Шлягина.