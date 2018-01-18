Анна Седокова показала снимок с заплывшими глазами

Известная певица Анна Седокова показа снимок с заплывшими глазами. В новом посту она жалуется на несчастную любовь.

Никита Готский

Знаменитость опубликовала фотографию, где предстала перед подписчиками в белом просвечивающемся наряде. Более всего удивляет внешний вид Седоковой, а вернее ее глаза. Судя по фото, Анна выглядит на изображении довольно несносно, у нее мешки под глазами, заплывшие глаза и, в общем, невзрачный вид.Певица в комментарии к изображении жалуется своим поклонникам на тоску и любовь. Она привела слова про то, чтобы забыть бывшую любовь, должно пройти нее менее половины срока, с которым были отношения. Далее она сообщает, что ей придется переждать около двух лет, как ранее у нее, согласно посту, любовь продолжалась четыре года. Седокова считает, что только после этого можно заходить абсолютно свободно на аккаунт бывшего любимого человека под ником valentina3224.Подписчики высказали ряд приятных слов Анне, назвав ее красивой и сексуальной. Они прониклись описанием Седоковой и написали свои впечатления о бывшей любви, отметив, каким образом это можно пережить.