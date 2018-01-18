Стало известно имя третьего ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста

Американские издания проинформировали, как Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют назвать свою новорожденную дочь. Напомним, что девочка родилась от суррогатной матери 15 января 2018 года.

37-летняя Ким Кардашьян в своем микроблоге в сети Instagram опубликовала изображение дизайнерского логотипа модного дома Louis Vuitton. Американские СМИ посчитали, что таким образом светская львица намекнула, как будут звать её новорожденную дочь.

Светлана Славянская

Кроме того, инсайдеры подтвердили, что на выбор имени повлияло название Louis Vuitton. Таким образом, дочь Кардашьян-Уэст могут назвать Луиза, Элле или Лу.