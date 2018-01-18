Стало известно имя третьего ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста

Кроме того, инсайдеры подтвердили, что на выбор имени повлияло название Louis Vuitton. Таким образом, дочь Кардашьян-Уэст могут назвать Луиза, Элле или Лу.
Стало известно имя третьего ребенка Ким Кардашьян и Канье УэстаСегодня, 14:40
Кроме того, инсайдеры подтвердили, что на выбор имени повлияло название Louis Vuitton. Таким образом, дочь Кардашьян-Уэст могут назвать Луиза, Элле или Лу.
Ким Кардашьян и Канье Уэст снова стали родителями. Дочь для звездной пары родила суррогатная мать. Об этом проинформировали в официальном блоге Кардашьян.
Подписчики известной звезды телешоу Ким Кардашьян возмутились после того, как женщина выставила фотографию своих мусорных баков в социальную сеть. Баки были
Маленькая дочь известной светской львицы Ким Кардашьян и американского репера и дизайнера Канье Уэста устроила истерику на модном показе. Норт Уэст не