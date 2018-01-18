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| | Юрий Лоза: Российские рок-фестивали являются "мертворожденными детьми"

Юрий Лоза: Российские рок-фестивали являются "мертворожденными детьми"

Сегодня, 15:02
Известный отечественный рок-музыкант Юрий Лоза поведал о том, почему рок-фестивали, проводимые в России, имеют столь низкий успех, сравнив их с мертворождёнными детьми.

Юрий Лоза: Российские рок-фестивали являются "мертворожденными детьми"

 

В эфире весьма популярной радиостанции под названием Baltkom, в гостях у которых побывал Юрий Лоза, музыкант отметил, что как самостоятельное явление данное направление в музыке окончательно закончилось ещё до 1980 года. По его мнению, рок трансформировался в другие жанры музыки, такие как регги, или же джаз, но в его чистом истинном виде, заметил Юрий, его больше нет. Однако, музыкант также отрицает тот факт, что преемником рока в постсоветском пространстве стал рэп.

Лоза также отметил, что рок-музыку отличали протестные общественные настроения, отражающие внутреннее состояние автора песен и непосредственно его исполнителя, а рэп-культура не имеет с этими понятиями ничего общего.
Александр Вест
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