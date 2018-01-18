Звезда «Универа» Самбурская отпустила усы

Фолловерам Настасьи больше всего понравились усы, которые они назвали шикарными. Другие стали гадать о локации, и пришли к выводу, что актриса посетила бункер Сталина в Самаре. Комментаторы также стали писать отзывы «а-ля Сталин», обращаясь к Настасье «товарищ» и имитируя грузинский акцент с характерным «вах».
Большинство фанатов Самбурской оценили ее костюм, но добавили, что «как Безруков» она будет еще не скоро. Всего фото оценили свыше восьми с половиной тысяч поклонников Настасьи. Также они выразили надежду, что скоро она предстанет перед ними в образе Гитлера.