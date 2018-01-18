Звезда «Универа» Самбурская отпустила усы

Актриса Настасья Самбурская, известная зрителям по сериалу «Универ» решила отпустить усы. Фото в новом образе знаменитость выложила на своей страничке в Instagram. В шинели и фуражке с кокардой девушка походила на генсека СССР товарища Сталина, хотя походить Самбурская собиралась на Сергея Безрукова. Однако знаменитая трубка не оставила ей иного выбора, как получать комплименты за удачный косплей на Иосифа Виссарионовича.

Дарья Светозарова

Фолловерам Настасьи больше всего понравились усы, которые они назвали шикарными. Другие стали гадать о локации, и пришли к выводу, что актриса посетила бункер Сталина в Самаре. Комментаторы также стали писать отзывы «а-ля Сталин», обращаясь к Настасье «товарищ» и имитируя грузинский акцент с характерным «вах».Большинство фанатов Самбурской оценили ее костюм, но добавили, что «как Безруков» она будет еще не скоро. Всего фото оценили свыше восьми с половиной тысяч поклонников Настасьи. Также они выразили надежду, что скоро она предстанет перед ними в образе Гитлера.