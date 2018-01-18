Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Звезда «Универа» Самбурская отпустила усы

Звезда «Универа» Самбурская отпустила усы

Сегодня, 14:53
Актриса Настасья Самбурская, известная зрителям по сериалу «Универ» решила отпустить усы. Фото в новом образе знаменитость выложила на своей страничке в Instagram. В шинели и фуражке с кокардой девушка походила на генсека СССР товарища Сталина, хотя походить Самбурская собиралась на Сергея Безрукова. Однако знаменитая трубка не оставила ей иного выбора, как получать комплименты за удачный косплей на Иосифа Виссарионовича.

 

Фолловерам Настасьи больше всего понравились усы, которые они назвали шикарными. Другие стали гадать о локации, и пришли к выводу, что актриса посетила бункер Сталина в Самаре. Комментаторы также стали писать отзывы «а-ля Сталин», обращаясь к Настасье «товарищ» и имитируя грузинский акцент с характерным «вах».

Большинство фанатов Самбурской оценили ее костюм, но добавили, что «как Безруков» она будет еще не скоро. Всего фото оценили свыше восьми с половиной тысяч поклонников Настасьи. Также они выразили надежду, что скоро она предстанет перед ними в образе Гитлера.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Звезда
Звезда "Универа" Настасья Самбурская снова метит в певицы

Российская актриса Настасья Самбурская, знаменитая по молодежному сериалу "Универ", собирается стать певицей. Звезда ситкомов записывает синглы в

Снимок Настасьи Самбурской назвали самым «позорным» в Instagram
Снимок Настасьи Самбурской назвали самым «позорным» в Instagram

Популярная российская актриса и певица Настасья Самбурская в очередной раз спровоцировала скандал в Сети. На этот раз интернет-пользователи раскритиковали

Настасья Самбурская стала блондинкой
Настасья Самбурская стала блондинкой

Известная российская актриса Настасья Самбурская снова удивила поклонников радикальной сменой имиджа. Эпатажная знаменитость стала блондинкой, о чем сообщила в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости