Канделаки назвала детей россиян наркоманами

Ведущая Тина Канделаки возмущена проблемой детской наркомании в России. Об этом она сообщает в Instagram.

Никита Готский

Канделаки выступила в Национальном антинаркотическом союзе перед тысячной аудиторией. Она довольна впечатлениями и рада за людей, которые сумели преодолеть тяжелую зависимость. Тина считает, что эти люди сумеют передать свой опыт каждому учебному заведению, где имеются дети-наркоманы.В своей речи она упомянула тот факт, что часто возле школ торгуют наркотическими веществами, которые покупают наивные подростки. По словам Канделаки, вначале дети пробуют слабые наркотики, потом более тяжелые, что приведет только в самым негативным последствиям. Она назвала детскую наркоманию серьезной проблемой на территории РФ.Ведущая призвала людей обсуждать не предстоящие президентские выборы, а заняться решением насущной ситуации с наркотиками, которые, по ее данным, в настоящее время максимально доступны. Она обратилась к кандидатам в президенты, призвав их заняться именно этим.