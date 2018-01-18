Жена Пушкова объяснила отдых своего мужа за границей

Пушкова заметила, что её супруг является выпускником МГИМО, а также имеет дипломатическое образование, из-за чего регулярные заграничные командировки для их семьи лишь часть работы, но никак не роскошь, или подарки судьбы. В свою очередь, Пушков не стал отрицать, что в его заграничных командировках его супруга зачастую составляет ему компанию. Однако, Алексей заметил, что все расходы, в том числе проезд и проживание, его жена оплачивает из семейного бюджета.
Также Нина Пушкова заметила, что за свою супружескую жизнь они немало пробыли заграницей, а также заверила, что люди, которые могут позволить себе отдых в любой точке мира, отдыхают, где их душе угодно.