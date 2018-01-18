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| | Стас Костюшкин искупается с мэром Ярославля на Крещение

Стас Костюшкин искупается с мэром Ярославля на Крещение

Сегодня, 14:06
Российский певец Стас Костюшкин будет купаться в проруби вместе с мэром Ярославля. Впервые в жизни он пойдет на такой шаг.

Стас Костюшкин искупается с мэром Ярославля на Крещение

 

Ярославский градоначальник Владимир Слепцов приглашает нырять в прорубь как своих подчиненных, так и друзей. На Крещение в город явится известный музыкант Стас Костюшкин, который в компании мэра намерен купаться в купели. По словам представителей певца, он приедет в Ярославль вечером 18 января. После одного из своих концертов артист отправится в город по приглашению мэра.

Для Костюшкина это первый подобный опыт. Ранее он ни разу не купался в ледяной проруби. Директор музыканта Сергей Комиссаров утверждает, на такую меру артист отважился после рекомендаций друзей, которые поведали ему о положительных впечатлениях и ощущениях данной процедуры. Также представитель Костюшкина отметил, что Стас спортивный человек. Сам певец уверяет, что не боится нырять там, где плавают чиновники. Он заявил, что Слепцов является сильным человеком, поэтому бояться ему нечего.
Никита Готский
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