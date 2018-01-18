Брижит Бардо считает заявления актрис о домогательствах лицемерными

Одна из легенд французского кинематографа Бриджит Бардо уверяет, что воспринимает заявления актрис о сексуальных домогательствах, как лицемерие.

«Хочу сказать касательно актрис, но не женщин в целом. В большинстве своем подобные ситуации лицемерны, смешны и не вызывают какого-либо интереса», - утверждает Бардо, давая интервью изданию.

Помимо этого, она добавила, что многие актрисы неоднократно сами заигрывают с продюсерами, дабы получить вожделенную роль, а после «бессовестно» заявляют о том, что их домогались. Бордо утверждает, что никогда не становилась жертвой сексуальных домогательств, а к комплиментам относительно своей привлекательно относилась более чем положительно и находила их «прелестными».

Франция в последнее время стала своеобразным обратным аналогом движению #MeToo. Более сотни женщин, во главе которых выступила французская актриса Катрин Денев, выступили с заявлением о том, что сейчас поднимается серьезная волна ненависти к мужчинам, которую пытаются спровоцировать своими бесконечными публикациями о домогательствах американские публицисты, а также звезды шоу-бизнеса.

Николай Офицеров