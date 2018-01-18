Зиновьева рассказала об отношениях с Гобозовым

Поклонники реалити-шоу «Дома-2» наслышаны о том, что бывший участник проекта Александр Гобозов зачастил на Поляну ради романтических встреч. Как оказалось, семейное счастье экс-«домоседа» дало трещину, и он намерен обрести новую любовь в лице участницы телестройки Екатерины Зиновьевой.

Дарья Светозарова

Уже несколько раз Саша приезжал на шоу, и все говорит в пользу того, что скоро он пересечет периметр уже в амплуа участника. Как выяснилось, Катю ничуть не смущает, что перед лицом закона Гобозов все еще муж Алианы Устиненко, матери его ребенка. Зиновьева уверена, что виновницей семейных ссор выступала именно жена Александра, именно она провоцировала его на скандал. Лично девушки не общались, хоть и видели друг друга на проекте.Будущая избранница Гобозова подчеркивает, что конфликтовать с Алианой она не будет. По ее словам, она понимает, что супругов связывает не только штамп в паспорте, но и общий ребенок. Катя подчеркивает, что барьеры в общении с женой должен установить сам Александр.